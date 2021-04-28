Вашингтон, , 18:25 — REGNUM В худшем случае в Афганистане после вывода американского контингента стоит ожидать возвращения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и гражданской войны, заявил 28 апреля глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в институте Маккейна.

Милли «Худший сценарий — это возможный коллапс правительства, вооружённых сил, гражданская война, гуманитарная катастрофа, что может сопровождаться возвращением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он добавил, что в Афганистане остаются армия (350 тысяч человек), а также полиция и спецназ. США же будут продолжать дипломатическую поддержку Кабула.

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