Ульяновск, , 10:15 — REGNUM В Базарносызганском районе Ульяновской области передано в суд уголовное дело по факту смерти 54-летней женщины, которая получила смертельные травмы из-за ударов кружкой. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Перед судом предстанет 24-летний житель Базарносызганского района. Следствие считает, что преступление было совершено 10 февраля 2021 года в одном из сёл в ходе ссоры между обвиняемым и его 54-летней знакомой, с которой он распивал спиртное.

По данным правоохранителей, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине удары металлической кружкой по голове, от которых потерпевшая скончалась на следующий день.

Фигурант уголовного дела арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвинили в убийстве знакомого. По данным следствия, труп они забросали листвой и подожгли.

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