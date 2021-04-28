Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс выступит в суде по делу об опеке над ней. Об этом 28 апреля сообщает Billboard.

По данным издания, адвокат артистки Сэмюел Ингем добился личного участия певицы в суде. Он также попросил суд назначить дату «в ускоренном порядке», поэтому заседание состоится уже 23 июня 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году Бритни Спирс была признана недееспособной после серии нервных срывов. Отец певицы Джейми Спирс получил единоличную опеку над дочерью и всеми её финансами до 2023 года.

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