Москва, 2 мая, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Шамиль Мунасыпович Абдрашитов (1921−1944) в 1941 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков и был направлен служить на Дальний Восток.

Шамиль Мунасыпович Абдрашитов

На фронте сражался с апреля 1943 года. Воевал в звании лейтенанта заместителем командира эскадрильи 402-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса в 8-й Воздушной армии.

28 октября лейтенант установил расположение войск гитлеровцев, чем способствовал успешному освобождению знаменитого совхоза Аскания-Нова.

Двумя днями позднее во главе группы истребителей Абдрашитов разбомбил Новогригорьевский аэродром.

В ходе свободной ночной охоты 2 мая 1944 года Шамиль Мунасыпович сбил два вражеских бомбардировщика.

4 мая в группе из шести истребителей вылетел на штурмовку немецкого аэродрома на мысе Херсонес. После выполнения задания, когда летчики возвращались на базу, самолет Абдрашитова был атакован вражеским пилотом. Его боевые товарищи успели увидеть лишь, что лейтенант выбросился с парашютом из горящего ЯКа над Черным морем…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года Шамилю Мунасыповичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

К моменту гибели лейтенант совершил 242 боевых вылета, провел 38 воздушных боев, одержал 16 (по другим сведениям 18) побед.

Также Абдрашитов был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и Александра Невского.