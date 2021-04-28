Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Президент США Джо Байден сегодня, 28 апреля, впервые обратится с речью к обеим палатам Конгресса США. Об этом сообщает пресс-пул президентской администрации.

Байден принял соответствующее приглашение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Действующий президент США выступит на совместном заседании Конгресса накануне сотого дня своего пребывания в этой должности.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса число присутствующих будет сокращено почти в 10 раз.

Выступление начнется в 21:00 по восточному времени побережья США. В России на этот момент будет раннее утро, 04:00.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия главы государства Байден принял 20 января. Чаще всего президенты США впервые выступают перед законодателями через несколько недель после инаугурации, однако в случае с Байденом произошла значительная задержка.