Москва, 2 мая, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Михаил Макарович Чернов (1921−1988) был призван в армию незадолго до начала войны, в апреле 1941 года. Под Харьковом попал в окружение, был тяжело ранен. Несколько месяцев скрывался на хуторе. Выздоровев, сумел перейти линию фронта. Защищал Сталинград, был вновь ранен, награжден орденом Красного Знамени.

Михаил Макарович Чернов

К 1944 году в звании старшего сержанта служил помощником командира взвода 303-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии в 65-й армии.

5 сентября в составе передовой группы вброд форсировал реку Нарев в районе деревни Стшиже (Пултуский повят, Польша). Быстро преодолев минное поле, первым ворвался в расположение противника и гранатами уничтожил вражеский пулемет с расчетом. В схватке за плацдарм Михаил Макарович заменил выбывшего из строя командира взвода и организовал успешное отражение всех контратак противника. Был ранен, но не оставил поля боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5497).

В 1946 году Чернов был демобилизован. Десять лет проработал в органах госбезопасности, а в последующем трудился слесарем на швейной фабрике в городе Великие Луки.