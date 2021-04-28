Салехард, , 18:19 — REGNUM На Ямале старт навигации запланирован 1 июня 2021 года. На данный момент суда проходят сезонную подготовку, сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что началась продажа билетов на рейсы на сайте «Северречфлота».

Определены маршруты навигации-2021: «Салехард — Шурышкары — Мужи и обратно», «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно», «Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Казым-Мыс и обратно», «Салехард — Катравож и обратно», «Берёзово — Салехард — Мужи и обратно».