Москва, , 07:39 — REGNUM Даниил Романович Еретик (1916−1941) демобилизовался из армии в 1940 году. Но с началом Великой Отечественной вновь вступил в строй.

Даниил Романович Еретик

Осенью 1941 года в звании младшего политрука (лейтенанта) служил в 967-м артиллерийском полку 393-й стрелковой дивизии в 6-й армии.

В бою в районе села Царедаровка (Харьковская область) Еретик координировал действия пехоты и артиллерии. 10 октября у села Близнюки (ныне поселок городского типа), сражаясь против численно превосходивших сил неприятеля, заменил убитого пулеметчика и уничтожил около двух десятков немецких солдат. В критический момент, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, поднял бойцов в контратаку с возгласом «Вперед за Родину! Вперед за Сталина! ». Несмотря на осколочное ранение, Даниил Романович продолжал сражаться. В ходе боя оказался с несколькими красноармейцами («группой смельчаков», как написано в представлении) отрезанным от основных сил. Оставшись в живых один, когда кончились патроны, подорвал себя и немцев последней гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года младшему политруку было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в Эстонской ССР