Тамбов, , 18:17 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по итогам работы в 2020 году высоко оценил самоотдачу и самоотверженность социальных работников в период пандемии. Высокую оценку их труду он дал на заседании коллегии управления социальной защиты и семейной политики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Коллегия управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Tambov.gov.ru

Как отметил губернатор, в прошлом году на реализацию государственной политики по социальной поддержке и социальному обслуживанию было направлено более 9,3 млрд рублей, в том числе 5,1 млрд рублей составили средства областного бюджета. Большую государственную поддержку получили, прежде всего, семьи с детьми.

Начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехов сообщила, что в период пандемии удалось организовать работу так, чтобы подопечные получили максимум поддержки как можно быстрее и безопаснее для себя и окружающих.

«В прошлом году в регионе впервые были реализованы в бесконтактном режиме, без сбора различных документов, новые меры социальной поддержки для детей в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал Анна Орехова, уточнив, что данной мерой воспользовались 26 тыс. семей.

По её словам, особая поддержка оказывалась пожилым и маломобильным гражданам, реализовывался региональный проект «Старшее поколение» с финансированием в объёме 377,7 млн рублей.

В 2020 году Тамбовская область вошла в число 18 регионов страны по внедрению системы долговременного ухода. Для целенаправленной работы по выявлению людей, нуждающихся в долговременном уходе, проведена индивидуальная оценка потребностей каждого гражданина. Гражданам с высокой степенью утраты способности к самообслуживанию предложены услуги сиделки на бесплатной основе. Для этого привлечены негосударственные организации, которым предоставлены субсидии за счет федеральных средств — 10,3 млн рублей.

В октябре 2020 года стартовал ещё один пилотный проект: оказание медико-социального патронажа на дому частными медицинскими организациями. Победителями конкурсного отбора стали две медицинские организации. На реализацию проекта затрачено 38,8 млн рублей, услуги получили 225 человек.

Также Анна Орехова рассказала и о ближайших планах. Так, продолжается реконструкция «Социального МФЦ» в Тамбове, его планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

С 2021 года началось проактивное информирование о мерах социальной поддержки граждан — через Единый портал госуслуг. Оповещение запускается по трем жизненным ситуациям — рождение ребенка, наступление пенсионного возраста, оформление инвалидности. Постепенно перечень будет расширяться. В информировании участвуют 117 федеральных, региональных и муниципальных мер соцподдержки. Из них 40 мер, связанных с рождением ребенка, и 77 — с установлением инвалидности.

«Благодаря всем нововведениям мы принципиально изменим качество оказания наших услуг по мерам социальной поддержки, будет полностью пересмотрена схема работы. Мы смогли перестроить свою информационную систему. В электронный формат переведены 95% всех мер социальной поддержки», — сообщила Анна Орехова.

Подводя итоги работы коллегии, губернатор обратил внимание на ремонт и строительство новых учреждений.

«Мы будем не только ждать федерального финансирования, но и искать собственные ресурсы», — сказал Александр Никитин.

Большое внимание он уделил вопросам сбережения населения и, обратив внимание, что статистка рождаемости очень разнится в разных муниципалитетах, призвал руководителей городов и районов пристально рассмотреть все местные особенности демографического процесса.

В решении демографического вопроса, по мнению губернатора, большое значение приобретает межведомственный подход, а также научный анализ, заняться которым следует ученым Державинского университета. Александр Никитин также остановился на эффективности социальных контрактов. Необходимо не просто раздавать деньги нуждающимся, но получить реальный эффект, считает глава администрации области.

«Прошедший год показал, как много значат поддержка и взаимопомощь. Присущая работникам социальной сферы большая самоотдача и самоотверженность проявились ярче, чем когда бы то ни было», — подчеркнул Александр Никитин и напомнил участникам коллегии о необходимости проявления повышенного внимания к подопечным, друг к другу и в дальнейшем, независимо от ситуации.