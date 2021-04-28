Лондон, , 18:15 — REGNUM 28 апреля Агент 22-летнего английского нападающего «Челси» Айка Угбо, который в текущем сезоне выступает за «Серкль Брюгге», Оливер Уорд подтвердил, что московское ЦСКА действительно проявляет интерес к его подопечному.

В текущем сезоне Угбо принял участие в 32-х матчах бельгийской Про-Лиги, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами. В рамках Кубка Бельгии футболист в двух играх стал автором одного гола.

Transfermarkt оценивает англичанина в 2,5 миллиона евро. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.