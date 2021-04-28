Салехард, 28 апреля 2021, 18:14 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 апреля 38 513 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 286 человек, 415 пациентов с COVID-19 скончались.