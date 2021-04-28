Кострома, , 18:27 — REGNUM Школы и учреждения профессионального образования Костромской области не будут работать в период выходных с 4 по 7 мая. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Пустой класс

Последним днём занятий перед дополнительными «каникулами» станет 30 апреля, учёба детей возобновится 11 мая.

Вместе с тем в период длинных майских выходных детские сады региона продолжат работу в режиме дежурных групп. В соседней Ярославской области школьники также будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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