Кострома, 28 апреля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Школы и учреждения профессионального образования Костромской области не будут работать в период выходных с 4 по 7 мая. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Пустой класс

Последним днём занятий перед дополнительными «каникулами» станет 30 апреля, учёба детей возобновится 11 мая.

Вместе с тем в период длинных майских выходных детские сады региона продолжат работу в режиме дежурных групп. В соседней Ярославской области школьники также будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.