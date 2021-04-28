Дубай, ОАЭ, , 18:49 — REGNUM Разработчики Telegram добавят в голосовые чаты функцию групповых видеозвонков. Информация об этом появилась в телеграм-канале Павла Дурова 28 апреля.

По словам Дурова, функция сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков. Она появится в мае, в опции станут доступны «совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов».

Ранее разработчики Telegram представили функцию отложенных голосовых чатов. По их словам, она позволит участникам «подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям».

Читайте ранее в этом сюжете: В Telegram появятся отложенные голосовые чаты