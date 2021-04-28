Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в хищении почти 500 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство 11 объектов социальной инфраструктуры трех городов России. Об этом 28 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемые через подконтрольные коммерческие организации заключили с комитетом по строительству Санкт-Петербурга, КУОО «Омскоблстройзаказчик» и Управлением культуры и архивного дела Тамбовской области государственные контракты на строительство и реконструкцию 11 социально значимых объектов в Санкт-Петербурге, Омске и Тамбове.

В период с сентября 2013 года по декабрь 2015 года на расчетные счета организаций, было перечислено свыше 459 млн рублей. Однако в нарушение условий заключенных контрактов фактически работы в полном объеме выполнены не были.

«Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения подлежит направлению для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга»,— уточнили в прокуратуре Петербурга.

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