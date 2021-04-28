Москва, , 18:09 — REGNUM Количество выявленных в России поддельных банкнот иностранных государств за первый квартал 2021 года увеличилось в 15 раз, сообщает 28 апреля официальный сайт Центрального банка России.

Уточняется, что за первый квартал 2021 год в России было выявлено 6080 фальшивых иностранных банкнот, тогда как в первом квартале 2020 года эта цифра составила 393 штуки.

По данным ЦБ РФ, среди выявленных фальшивок большую часть составляют доллары США, а наиболее часто встречаются поддельные банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года.

При этом отмечено, что количество выявленных фальшивых рублей по сравнению с 2020 годом сократилось почти на 24%. При этом самой популярной у фальшивомонетчиков купюрой остается пятитысячная купюра, на долю которой приходится 81% всех выявленных поддельных рублевых банкнот.

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