Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, в области с начала пандемии проведено 846 766 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 810 139 человек.

За последние сутки предварительно подтверждено 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего лабораторно выявлено 63 323 случая.

В настоящее время под наблюдением остаются 7858 контактных лиц.

Отметим, что с 24 апреля по 1 мая проходит Всемирная неделя иммунизации. В министерстве здравоохранения региона отмечают, что на аптечный склад Ульяновской государственной аптеки поставлено более 100 тыс. доз иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики кори, паротита, туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, краснухи.