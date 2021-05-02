Москва, , 07:35 — REGNUM Альберт Густавович Репсон (1921−1995) воевал с 1941 года. Служил с начала в строительных войсках, а затем пехоте.

Альберт Густавович Репсон

Осенью 1944 года в звании лейтенанта командовал взводом 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии в 8-й армии.

29 сентября 1944 года его взвод в составе батальона на торпедных катерах форсировал пролив Суур-Вяйн и вступил в бой за остров Муху (Моон) Моонзундского архипелага. Лейтенант первым достиг берега, был дважды ранен, но остался в строю, умело руководя красноармейцами. На следующий день Альберт Густавович, несмотря на ранения, возглавил прорыв обороны противника. Как было указано в представлении к званию Героя Советского Союза, Репсон «своим геройским подвигом (…) обеспечил высадку десанта и полное освобождение острова».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4555).

В 1946 году Репсон в звании майора вышел в запас. Работал директором цементного завода Пунане Кунда (Раквереский район Эстонской ССР), а в дальнейшем возглавии Таллинский завод строительной керамики. За успехи в строительстве в 1950 году был награжден орденом Знак почета. В 1960 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.

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