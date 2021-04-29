Деревня Бармино, Архангельская область, 29 апреля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В Устьянском районе Архангельской области — десятки висячих мостов. Один из них, в устье Северной Двины, над одним из протоков, ведет в деревню Бармино. Как выглядит место, попасть в которое можно, лишь пройдя по настоящему экстремальному «аттракциону», показал автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM

Висячий мостик обычен для юга Архангельской области, но необычен в устье Северной Двины.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM

В Бармино нет главной улицы — это река.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM

Местные жители — заядлые рыбаки, лодка если не кормит, то приносит огромное удовольствие.

Владимир Станулевич @ ИА REGNUM

Смотрите фоторепортаж Владимира Станулевича «Один на один с рекой и морем».