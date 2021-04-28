28 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

НАТО на Балканах расширяет свое влияние и создает «Очень Великую Албанию». Главным подрядчиком этого проекта является не кто иной, как президент Сербии Александр Вучич.

Младжан Джорджевич, , 19:44 — REGNUM Судя по заявлениям всех участников двухдневного визита президента Сербии Александра Вучича в штаб Евросоюза в Брюсселе, Сербия скоро «не будет прежней». И пока Вучич убеждает сербских граждан в том, что страна последовательно идет к «золотому веку» и лучшей жизни благодаря большим инфраструктурным проектам из фондов Евросоюза, темную сторону его последнего визита в Брюссель раскрывают косовские албанцы, которые не скрывают радость от того, что Белград вот-вот признает их «независимость», а развал Сербии продолжится.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение всего двух недель общественность балканских стран потрясла новость о существовании двух «нон-пейпер-документов», которые циркулируют в дипломатической среде под грифом «секретно» и в какой-то момент, когда вокруг их содержания достигается консенсус, представляются сербской общественности через медийное пространство.

В середине апреля 2021 года Балканы оказались под прицелом так называемого словенского «нон-пейпер-документа», в котором первый раз публично были представлены тайные чаяния некоторых балканских лидеров. В этом документе было предложено «решение» балканского кризиса через создание трех «великих» государств — «Великой Албании», «Великой Сербии» и «Великой Хорватии». Термин «великий» раскрывает суть всего предложенного сценария, в соответствии с которым «великие» государства, о которых идет речь, были бы созданы путём раздела существующих маленьких государств.

Таким образом, в документе предлагается способ «легализации» самопровозглашенного Косово, но в рамках нового государства — «Великой Албании», в то время как Сербия должна утешится присоединением к своей территории частей территории Федерации Боснии и Герцеговины, прежде всего, Республики Сербской. В результате этого передела существующих государственных границ на Балканах Республика Хорватия получила бы ту часть территории Федерации БиГ, где этнические хорваты проживают в большинстве. Территория существующей Федерации БиГ в итоге была бы значительно меньше, но у неё остался бы выход к Адриатическому морю, а свое будущее страна могла бы связать «или с ЕС, или с Турцией».

Абсолютно понятно, что этот «нон-пейпер» основывается на принципе этнического передела границ и создания этнически чистых государств. Это и было главной причиной развала СФРЮ и кровавой войны на этом пространстве, достигшей кульминации во время агрессии НАТО против СР Югославии/Сербии. Несмотря на то, что все балканские лидеры якобы с презрением этот документ отвергли, бросается в глаза, что он соответствует чаяниям некоторых местных диктаторов, которые хотели бы расширить свои королевства.

Кроме того, что этот «невидимо существующий» документ предлагает раздел Федерации БиГ, он к тому же открывает вопрос дальнейшего передела балканских стран с учетом эффекта домино». Несмотря на то, что «нон-пейпер» не относится к Черногории и Северной Македонии, развала этих стран не получилось бы избежать, так как их территории, на которых проживает албанское большинство, стали бы частью единого албанского государства.

Второй «нон-пейпер-документ» появился на свет во время упомянутого визита Александра Вучича в штаб-квартиру ЕС. Он был опубликован в косовской прессе, и за ним также волочится шлейф «неофициальности», но нет сомнения, что его выпустил Евросоюз, чтобы проверить реакцию сербского общественного мнения на подписание «юридически обязывающего соглашения о нормализации взаимных отношений между Белградом и Приштиной», которое давно готовится.

Уточню сразу: речь идет о ловкой попытке Александра Вучича обмануть сербское общественное мнение — таким образом он хотел бы преуменьшить свою ответственность за сдачу Косово и Метохии. На самом деле речь идет о переговорах о статусе между Сербией и «независимым Косово» на высшем уровне.

Новый «нон-пейпер» содержит катастрофические, но ожидаемые последствия для Сербии — признание независимого Косово и его беспрепятственный прием в ООН. С дрогой стороны, от «Косово» ожидается, что оно не будет вводить торговые барьеры для Сербии. В обмен на это обещание Сербия отдаст буквально все. Конечно, Сообщество сербских муниципалитетов, так же, как и будущий «губернатор автономной области Северное Косово» будут действовать в рамках косовской конституционно-законодательной системы.

Сербская православная церковь в Косово и Метохии в соответствии с изложенным в этом документе получит статус, который именуется как «беспрепятственное существование и осуществление деятельности», и станет «самоуправляемой частью политического и конституционного строя Косово» с особым статусом. Все это, «в соответствии с предложенными изменениями конституции», должно стать частью Сербской православной церкви, «центр которой должен находиться в Печской патриархии».

Особенной гадостью, которую предлагает данный документ, является учреждение «экономической зоны Митровица». Она должна войти в более широкую «транснациональную свободную зону» с «специальным статусом самоуправления». Кроме уже упомянутого севера Косово, в эту зону должны войти еще «юго-восточная Сербия, регион Нови-Пазар».

Становится очевидным, что возникновение «нон-пейпер-документа» — это скоординированная акция, которая должна привести к переделу границ на Балканах и созданию предпосылок для возникновения «очень великой Албании», в состав которой без особого шума войдет и юго-восток Сербии — регион Нови-Пазара, населенного преимущественно мусульманами.

Также становится очевидным, что НАТО, расширяя свое военное присутствие и влияние через Косово на Рашскую область в юго-восточной Сербии, создает на Балканах своего самого сильного игрока — «очень Великую Албанию», а главным подрядчиком в этой грязной сделке является президент Сербии Александр Вучич.

Вывод логичен — Александр Вучич через так называемый диалог о нормализации отношений на самом деле проводит дальнейшее расчленение Сербии и реализует стратегию Североатлантического альянса, который стремится к уничтожению «маленькой России и русских», как в своих документальных лентах НАТО обозначает Сербию и сербский народ. Оттуда следует, что он продолжает вести «гибридную войну» против Российской Федерации, о чем я недавно более подробно писал.