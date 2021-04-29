Москва, 29 апреля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В 35-ю годовщину чернобыльской трагедии приходится признать: именно эта авария, одна из страшнейших в ХХ веке, стала символом ада на земле. Хотя были и другие аварии на АЭС, а «Фукусима», например, случилась совсем недавно — в 2011 году, — и, казалось бы, память о ней должна была бы быть свежее. Как получилось, что именно Чернобыль вошел в массовую культуру как средоточие вселенского зла и техногенного ужаса, пишет автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыль

Несть числа фильмам и компьютерным играм, в которых Чернобыль становится местом действия зомби-апокалипсиса того или иного порядка. Через эти многочисленные произведения масскульта в общественное сознание пришло множество мифов: одна ложь потянула за собой другую, окружив реальные события таким количеством домыслов, что уже вряд ли имеет смысл предлагать людям обратиться к источникам. Не там, не в реальности находится представление о Чернобыле.

А мифы продолжают плодиться. И силами НВО, и его, мягко говоря, спорной версией произошедшего в Чернобыле. И стараниями отечественных масскультовцев, например, Данилы Козловского и свежей ленты «Чернобыль», еще более печальной, чем американский вариант, с похожими фактологическими косяками и нелепыми иллюзиями, помноженными на посредственные художественные решения. Обе эти картины показывают главное: Чернобыль из реальных событий перешел в разряд мифов. Став в том же масскульте своего рода печатью, закрепившей смертный приговор Советскому Союзу.

Читайте статью Платона Беседина «Чернобыль… Почему нынешний сон разума не вмещает в себя идейный героизм»