Нью-Дели, , 19:41 — REGNUM На протяжении последней недели крематории Нью-Дели ежедневно кремируют более 600 тел пациентов, скончавшихся от коронавируса. Об этом 28 апреля сообщает CNN.

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Согласно официальным данным, каждый день в столице Индии умирают более 300 человек.

«Да, согласно отчетам умирают около 300, но мы точно кремировали более 600 ежедневно. Они намеренно занижают данные», — сообщил глава муниципального совета Нью-Дели Джай Пракаш.

26 апреля в Дели было кремировано 631 тело и похоронены 22 жертвы пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом в этой стране. Через считанные часы после разговора в Индию вылетел первый транспортный самолет МЧС РФ из подмосковного Жуковского.