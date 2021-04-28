Париж, , 18:03 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 28 апреля после совета министров рассказал о том, как будет происходить выход из карантина. Об этом сообщает Ouest-France.

Кастекс объявил переходный период с июня по конец октября, при этом режим чрезвычайного положения в области здравоохранения заканчивается 1 июня.

Ограничения на поездки будут сняты с понедельника 3 мая. 30 апреля президент Франции Эммануэль Макрон даст более подробную информацию о сроках снятия карантина. Премьер-министр уточнил, что снятие карантина будет «постепенным по мере развертывания кампании вакцинации».

Он заверил, что вакцинация против COVID-19 «продвигается очень быстрыми темпами с 469 тысячами человек, вакцинированных только за вчерашний день».

«Цель достичь 15 миллионов человек, вакцинированных первой инъекцией, к концу этой недели, и 20 миллионов к середине мая, эта цель вполне в наших руках», — сказал премьер, добавив, что к завтрашнему дню «60% людей старше 60 лет будут вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19».

На сегодняшний день более 14,3 миллиона французов получили хотя бы одну дозу вакцины и почти 6 миллионов вакцинированы полностью.

За 27 апреля во Франции зарегистрировано 338 смертей и 30 317 заражений коронавирусом. 30 281 человек госпитализирован из-за COVID-19, из этого числа 5 943 находятся в реанимации, что на тысячу превышает пиковые значения во время второй волны эпидемии осенью 2020 года.

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