Вологда, , 04:58 — REGNUM В Вологодской области, пожалуй, больше памятников истории и культуры, чем в других регионах Русского Севера. Как идет реставрация памятников истории и культуры регионального значения, сколько средств выделяется и сколько объектов реставрируется, рассказал ИА REGNUMгубернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Российский инвестиционный форум © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Памятников в Вологодской области действительно много: из 834 объектов культурного наследия 225 имеют статус объектов федерального значения. Есть сохранившиеся ансамбли культовых памятников, которые напоминают нам о великих правителях Руси, есть уникальные объекты деревянного зодчества, храмы, построенные на средства купцов и первооткрывателей сибирских земель и русской Америки. Есть три исторических поселения федерального значения — города Великий Устюг, Тотьма и Белозерск, десять исторических поселений регионального значения.

«В 2017 году правительством области утверждена госпрограмма «Наследие Вологодчины». Это первая отдельная региональная государственная программа на Русском Севере, которая обеспечивает необходимый уровень финансирования работ по организации государственной охраны, сохранению объектов культурного наследия и регенерации историко-архитектурной и градостроительной среды исторических поселений области. В 2018 году на первом всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в номинации «Регионы России» наша программа была отмечена бронзовым дипломом», — рассказывает губернатор.

По словам Олега Кувшинникова, серьезный вызов представляет собой высокая степень износа объектов культурного наследия, в том числе находящихся в собственности муниципальных образований. В связи с этим губернатор поручил администрациям муниципальных районов разработать и утвердить программы по сохранению объектов культурного наследия. Дело идёт, в прошлом восстановительные работы велись на 80 объектах культурного наследия. Источники финансирования разные, и бюджетные — федеральный и региональный, — и внебюджетные.

«Особое внимание мы уделяем новым мероприятиям, способствующим вовлечению собственников объектов культурного наследия и населения области в проведение работ по сохранению объектов и воссозданию их исторической среды», — подчеркивает губернатор.

Интервью с губернатором Вологодской области читайте в материале Владимира Станулевича«Олег Кувшинников: ждем вас в «Вотчине Деда Мороза»».