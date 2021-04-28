Екатеринбург, 28 апреля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Новый Центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» открыт 28 апреля в ЖК «Макаровский». Он является уникальным для Урала. Впервые в одном пространстве представлены 24 передовые технологии со всего мира для развития и реабилитации когнитивных способностей, таких как внимание, восприятие, речь, интеллект. Многие методики являются уникальными не только для региона, но и для всей страны.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

В церемонии открытия и экскурсии по центру приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

«Это похоже на космический корабль, — поделился впечатлениями Алексей Орлов. — Ощущения, что ты находишься в больнице, нет. И при этом здесь оказывается самая высокотехнологичная медицинская помощь. Всё, что касается подходов УГМК к развитию частной медицины — на высоком уровне: надо понимать, что «УГМК-здоровье» — это крупнейший частный медицинский центр на Урале. Атмосфера, которая создается на этих площадках выражает заботу о каждом пациенте. Центр когнитивных технологий — это совершенно новый уникальный подход, позволяющий развивать детей, корректировать нарушения, корректировать многие возрастные изменения у пожилых людей. Это инвестиции в социальные здоровье населения, за что, конечно же, огромная благодарность Андрею Анатольевичу лично и всей компании УГМК за тот вклад в развитие города Екатеринбурга, который она вносит».

Методики, внедрённые в центре, помогают не только корректировать неврологические нарушения: ДЦП, аутизм, последствия мозговых катастроф (инсультов), задержку речевого развития или сложности формирования школьных навыков, профилактируют возрастные изменения, но и качественно меняют жизнь взрослых и детей.

Они позволяют:

тренировать память, мышление, концентрацию внимания;

развивать стрессоустойчивость, повышать работоспособность и самоорганизацию, профилактировать возрастные изменения;

в игровой форме готовить детей к школе, легче усваивать школьную программу, справляться с неусидчивостью и неумением концентрировать внимание;

добиваться координации движений, высокой скорости реакций и больших результатов в спорте.

Когнитивные технологии — это своего рода «тренажеры» для разных отделов мозга: одни воздействуют на зоны, отвечающие за память и внимание, другие — на зоны пространственной ориентации, речи и так далее. Занятия на специальном оборудовании ускоряют созревание отделов головного мозга, делают их работу скоординированной и правильной.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поблагодарил всех, кто участвовал в создании Центра: «Самое главное — это пространство будет наполнено в ближайшее время содержанием: придут пациенты — ребятишки и взрослые. Хотелось бы отметить, что такие центры появляются благодаря конструктивному диалогу со всеми уровнями власти, за что отдельная благодарность губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, главе Екатеринбурга Алексею Валерьевичу Орлову. Уверен, что это не последний медицинский центр, который мы будем вместе открывать, потому что город живёт, развивается, и мы стараемся успевать за этим развитием. Что касается центра когнитивных технологий, то чем раньше вот в таком формате мы будем заниматься с ребятишками, тем меньше проблем будет потом с их здоровьем. Поэтому удачи и в добрый путь!».

В новом уютном и креативном пространстве смогут заниматься пациенты всех возрастов. Здесь расположены залы для вокалотерапии, арт-терапии, сенсорной интеграции и нейрогимнастики, а также кабинеты с различными методиками, в том числе, инновационными.

Например, развивающий коррекционный комплекс с биоуправлением Тимокко позволяет превратить коррекцию в увлекательную игру. Камера считывает движения рук и дублирует их на экране монитора. Ребенок держит в руках разноцветные мячи, выполняя задания, и тем самым тренирует плавность движения рук, выносливость, точность действий, соблюдение игровых рамок, скорость реакции, концентрацию внимания — все, что необходимо школьнику, который не может усидеть на уроке или долго писать. Еще одна новейшая мировая разработка — комплекс Колибри. Камера на экране считывает малейшие движения глаз, и дети выполняют задания на экране, управляя объектами в помощью взгляда. Методика поможет школьникам, которые имеют трудности в учебе: не могут читать, пропускают буквы, перескакивают со строчки на строчку.

Еще одна уникальная технология — Фитлайт. Это увлекательная, гибкая игровая система для тренировки зрительно-моторной координации, ловкости, внимания, координации. Суть ее в следующем: перед пациентом располагаются фонари, которые нужно выключать касанием или дистанционно, параллельно выполняя задания инструктора — присесть, решить задачу, подпрыгнуть и так далее. Методика показана не только пациентам со слабой моторикой, синдромом дефицита внимания и гиперреактивностью, нарушениями аутистического спектра, но и здоровым детям и взрослым. Так, за рубежом эту технологию используют для тренировок профессиональные спортсмены, которым нужно улучшить результаты, повысить координацию, точность движений и скорость реакции.

Многие методики помогут и активным взрослым. Например, Метроном поможет справляться с большим объемом информации и многозадачностью, повысит самоорганизацию и позволит прогнозировать, планировать и при этом экономить силы.

Мозжечковая стимуляция необходима детям, которые проводят много времени с телефоном в руках, и, вследствие этого, с трудом распознают динамическое и пространственное изображение: не могут понять, как далеко находится предмет, большой он или маленький, когда нужно ловить мяч, не могут переключать внимание с доски на тетрадь в школе. Взрослым эта методика поможет повысить концентрацию внимания, а значит, легче справляться с несколькими задачами одновременно.

Несколько инновационных методик, в том числе аппаратных, направлены на детей с задержками речевого развития. Кроме того, «умные» тренажеры помогут сохранить когнитивное здоровье, профилактировать возрастные изменения, реабилитировать пациентов после травм и инсультов.

Еще одно преимущество Центра Когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» — команда высококлассных специалистов: неврологов, психиатров, психотерапевтов, психологов, нейропсихологов, логопедов-дефектологов, музыкальных и арт-терапевтов, инструкторов для работы с пациентами.