Вологда, , 01:58 — REGNUM Насколько велик риск для мелких фермеров разориться из-за введения обязательной маркировки на молочную продукцию, рассказал в интервью ИА REGNUMгубернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На Петербургском экономическом форуме-2019 © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Согласно постановлению правительства страны, сейчас ведется работа по подготовке молочной промышленности к внедрению маркировки. Во время добровольного режима государственная информационная система мониторинга сведений о передвижении маркированных товаров предоставляет коды бесплатно, но с 1 июня один такой код будет стоить около 50 копеек. Во избежание дополнительных затрат Минпромторг и Минсельхоз рекомендуют крупным производителям использовать типографский способ, а небольшим предприятиям и фермерам будет удобнее воспользоваться малозатратным методом этикетирования.

«Учитывая большую социальную значимость молочной продукции, на федеральном уровне прорабатывается вопрос оказания мер государственной поддержки производителям, — говорит Олег Кувшинников. — Но в Вологодской области мы решили не ждать и на региональном уровне разработали дополнительные инструменты поддержки».

Так, на 20% увеличена субсидия аграриям на производство 1 тонны молока. Раньше она составляла 1409 рублей, теперь поднята до уровня 1792 рубля. По предварительным расчетам, увеличение базовой ставки потребует дополнительного выделения из регионального бюджета около 215 миллионов рублей, но в регионе готовы к этим расходам: ведь очень важно поддержать наших аграриев в условиях нестабильных цен на корма и топливо.

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