Москва, , 18:00 — REGNUM 28 апреля в Домодедово на стадионе «Авангард» состоялся матч 39-го тура Футбольной Национальной Лиги по футболу 2020/21 между «Иртыш» — СКА-Хабаровск. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 31-й минуте встречи Роман Мануйлов вывел номинальных гостей вперед — 0:1. Через 10 минут футболист омской команды Илья Визнович сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. В конце матча 28-летний экс-форвард ЦСКА Константин Базелюк отметился забитым мячом и принес СКА победу — 1:2.

СКА, одержав 16-ю победу в сезоне и набрав 57 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Иртыш» с 35-ю очками остался на 19-м месте в зоне вылета.

Желтые карточки: Шакуро — 11, Мануйлов — 19, Квеквескири — 25, Малеев — 45, Подоксенов — 49, Кротов — 68, Жустьев — 84, Барков — 90+5.

Красные карточки: Квеквескири — 78.