Ватикан, , 01:10 — REGNUM Отказ от кириллицы и переход на латинский алфавит, запланированный в Казахстане к 2023 году, чреват не только расколом поколений, но и резким снижением уровня грамотности в стране, считает итальянское издание AsiaNews.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

С отказом от кириллицы Казахстан опасно приближается к скоплению осложнений и противоречий. Необходимо учитывать, что образование подавляющей части населения в значительной степени связанно с русским языком и кириллическим алфавитом. Поэтому воспринять латиницу будет тяжело даже тем жителям страны, которые говорят преимущественно на казахском: как распознать его в переиначенной на латинский вид форме? Не говоря уж о том, что в этих алфавитах разное произношение, что еще больше усложняет понимание написанного.

Как-то люди, конечно, станут приспосабливаться. И скорее всего, они пойдут по пути наименьшего сопротивления: станут меньше читать. И только то, что допустит к публикации политическая и финансовая элита. Понятно, что перевод на латиницу может приблизить Казахстан к Турции, которая тоже использует такую форму письма, и к некоторым другим странам — но стоит ли ради этого сближения рисковать национальной идентичностью?

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