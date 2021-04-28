Курган, , 17:58 — REGNUM Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключат из «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В ближайшее время решение об исключении рассмотрит президиум регионального политсовета, а также президиума Генсовета «Единой России».

Напомним, в социальных сетях появилось видео живодёрской охоты. На нём запечатлено, как группа людей в камуфляже издевается над умирающим волком. В группе был замечен депутат Курганской областной думы Денис Хахалов.

Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков подчеркнул, что жестокость к животным, даже по отношению к хищникам недопустима.

Ранее жестокость по отношению к животному на видео с участием курганского депутата осудила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, департамент природных ресурсов Курганской области, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и многие другие.

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