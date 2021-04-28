Анкара, , 19:40 — REGNUM Известный историк, профессор Ильбер Ортайли в интервью турецкому новостному агентству 28 апреля прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Многие страны злоупотребляют концепцией геноцида, тогда как не каждый взаимный конфликт можно назвать геноцидом. Те, кто говорит, что «это геноцид», хотят скрыть свои собственные исторические преступления», — заявил он.

Ортайли отметил, что с 1981 года в течение 40 лет после Рейгана ни один президент США не предъявил таких жёстких обвинений в адрес Турции, не использовал слово «геноцид».

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян официально признал убийство армян в Османской империи геноцидом. Турция этот шаг осудила, а Армения одобрила.