Кимовск, Тульская область, , 17:56 — REGNUM Суд арестовал 34-летнюю жительницу города Кимовска Тульской области — мать двух маленьких детей, погибших при пожаре утром 25 апреля. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Утром 25 апреля при пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого города Кимовск погибли двое детей шести и четырех лет. По версии следствия, 25 апреля около 01:00 мать детей ушла из дома, детей она оставила в квартире одних, заперев входную дверь на ключ. Около 06:30 в квартире произошел пожар, в результате дети получили отравление угарным газом и скончались.

В ходе следствия женщина заявила, что во время пожара находилась дома и спала. Однако следователи установили, что женщины на момент возгорания в квартире не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать включенный электроприбор. Известно, что семья на профилактическом учете не состоит.

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