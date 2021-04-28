Подгорица, , 17:55 — REGNUM Черногорская авиакомпания To Montenegro завершила испытательный полет одного самолета. Таким образом, один борт из флота To Montenegro был восстановлен до летной годности и получено разрешение на полеты, пишет издание Pobjeda.

Ожидается, что лицензия на техническую исправность будет возвращена самолету.

Самолет пока не получил лицензию на коммерческие полеты.

В эту проверку входят лицензии не только на полет, но и для всего персонала компании.

Напомним, что черногорская авиакомпания Montenegro Airlines прекратила свое существование и на ее месте была создана авиакомпания To Montenegro.