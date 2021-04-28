Красногорск, , 17:56 — REGNUM До конца 2021 года капительный ремонт систем газоснабжения проведут в 1,3 тыс. домах Подмосковья. Такие цифры 28 апреля приводятся на сайте правительства Московской области.

Замена внутридомового или внутриквартирного газового оборудования будет производиться в случае истечения установленного изготовителем времени эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

«Если ранее работы по ремонту газа в доме проводились совместно с ремонтом и утеплением фасада, то с 2020 года данный вид работ проводится в том числе в независимости от фасадных работ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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