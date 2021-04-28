Луганск, , 17:54 — REGNUM Грузовик, подвозивший боеприпасы для ВСУ, подорвался на украинской мине в районе села Орехово, сообщил 28 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Отмечается, что водитель ГАЗ-66 нарушил требования украинского командования о передвижении только по обследованным дорогам, потому что хотел сократить маршрут движения. Заехав на одно из полей, машина наткнулась на противотанковую мину ТМ-62.

Из-за взрыва мины погиб один украинский военный и ещё трое получили тяжёлые ранения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об этом случае с наездом в районе Орехово. Сегодня командованию ЛНР стали известны подробности происшествия.

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