Новая Ладога, Ленинградская область, , 17:56 — REGNUM Пик ловли корюшки в Ленинградской области придётся на майские праздники из-за позднего наступления весны. Об этом 28 апреля рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виктор Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время ход корюшки активно продолжается, она пошла в реки Волхов, Сясь и Свирь. На данный момент рыбодобывающими организациями выловлено более 250 тонн этой рыбы, что меньше, чем в 2020 году.

«Это связано с климатическими условиями. У нас была хорошая, настоящая зима. Лёд долго не сходил с водоемов. Пик еще не прошел, мы его еще ожидаем, предположительно, на майские праздники, когда стабилизируются погодные условия», — объяснил Игнатьев.

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