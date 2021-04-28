Москва, , 17:51 — REGNUM В Бангладеш намерены наладить собственное производство российской и китайской вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 28 апреля представитель кабинета министров страны Шахиду Актар.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По её словам, соответствующее предложение министерства здравоохранения Бангладеш было одобрено комитетом правительства по экономическим вопросам.

«На встрече не обсуждались имена конкретных компаний. Но в принципе была достигнута договорённость о том, что власти России и Китая ознакомятся с объектами, а затем решится вопрос о том, кто будет производить вакцины», — приводятся слова Актар в официальном телеграм-канале российской вакцины «Спутник V».

Как передавало ИА REGNUM, накануне Генеральное управление по лекарствам Бангладеш одобрило использование «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса.

В Российским фонде прямых инвестиций сообщили, что при успешном завершении переговоров первая партия вакцины может быть поставлена в Дакку уже в мае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бангладеш одобрена российская вакцина «Спутник V»