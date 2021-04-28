Мадрид, , 17:49 — REGNUM 32-летний бразильский фланговый атакующий защитник мадридского «Реала» Марсело может пропустить ответный матч ½ финала Лиги Чемпионов по футболу из-за предстоящих выборов в Ассамблею Мадрида, которые состоятся четвертого мая. Футболиста пригласили для участия в наблюдательной комиссии. Об этом 28 апреля сообщило издание El Mundo.

27 апреля «Реал» на домашнем стадионе сыграл вничью с лондонским «Челси» в рамках первого матча полуфинальной серии Лиги Чемпионов (1:1).