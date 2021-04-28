Красногорск, , 17:48 — REGNUM Перевозка пассажиров на водоемах Подмосковья начнется с 1 мая. Об этом 28 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Регулярные пассажирские перевозки будут организованы по трем маршрутам: по Москве-реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и Серпухове. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в отдельных населенных пунктах области перевозки по воде позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного транспорта

«Многие жители ближайших населенных пунктов ждут открытия водной навигации. За сезон водной навигацией в Подмосковье пользуется более 29 тысяч пассажиров», — подчеркнул Гержик.

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