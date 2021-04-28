Вашингтон, , 19:43 — REGNUM США не ждут резкого ухудшения на границе РФ и Украины в ближайшее время, сообщил 28 апреля председатель кабинета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Отмечая, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в данном регионе, Милли заявил: «Сейчас мы не ожидаем существенных или необратимых происшествий».

Напомним, в декабре в Киеве заявили, что Украина сейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО», а до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на одном из мероприятий отметил, что в НАТО «не представляют» безопасность Чёрного моря без Украины и Грузии.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год, включая летальное оружие. По его словам, соответствующий законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности единодушно одобрил комитет по иностранным делам Сената Соединённых Штатов. Ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.