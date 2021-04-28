Орел, , 17:46 — REGNUM Депутатам Орловского горсовета официально запретят употреблять грубые, а также некорректные выражения, соответствующий пункт будет внесен в обновленные «Правила депутатской этики». Документ предлагается принять депутатам горсовета во втором чтении и окончательной редакции. Проект изменений был внесён парламентским комитетом по правовому регулированию местного самоуправления. Также изменения предлагается внести в регламент Орловского горсовета.

Как сообщает «Орёлград», согласно обновленным правилам, выступающий в городском совете не вправе нарушать «Правила депутатской этики», в частности, употреблять в своей речи грубые и некорректные выражения в адрес депутатов городского Совета и других лиц. Также нельзя будет «допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

»В случае нарушения «Правил депутатской этики» депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании депутатов городского Совета», — говорится в новой редакции документа.

Издание отмечает, что идея ужесточить требования депутатов появилась после нескольких инцидентов в горсовете.