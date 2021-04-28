Москва, , 18:48 — REGNUM В сообществах социальной сети «ВКонтакте» появился раздел «Услуги». Об этом 28 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, раздел «Услуги» будет доступен владельцам всех сообществ «ВКонтакте». В нём можно будет разместить прайс-лист, указать адрес, где оказывают услуги, выбрать способ расчета цен (например, за час или за квадратный метр) и объединять услуги в подборки.

Добавим, что пока «Услуги» можно подключить в веб-версии и приложении для Android-устройств. В скором времени раздел смогут добавить и пользователи операционной системы iOS.

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