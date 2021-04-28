Москва, , 17:43 — REGNUM Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева приехала за автомобилем Lamborghini, эвакуированном на штрафстоянку в Москве. Об этом 28 апреля сообщает Life.ru.

Корреспондент портала попытался пообщаться со знаменитостью, однако Ивлеева не стала отвечать на вопросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил телеведущей Ивлеевой о повторной эвакуации её автомобиля через соцсети. Отмечалось, что это уже не первый случай эвакуации транспортного средства.