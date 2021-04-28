Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 17:41 — REGNUM Район посёлка Старомихайловка обстрелян украинскими боевиками из миномётов калибра 120 мм, сообщает 28 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Атака на запад Донецка началась со стороны ВСУ в 16:00 мск. По району Старомихайловки боевики выпустили шесть мин.

Добавим, что в настоящее время идёт заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.