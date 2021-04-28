Красногорск, , 17:44 — REGNUM Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. жителей Подмосковья. Об этом 28 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

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«В преддверии лета и сезона отпусков важно обезопасить себя и близких от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты», — подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Глава регионального минздрава напомнила, что прививку от коронавируса на территории региона можно сделать не только в поликлиниках, но и в пунктах вакцинации в торговых центрах, мобильных комплексах, МФЦ и клубах «Активное долголетие».

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