Белоярский, Югра, , 17:39 — REGNUM В городе Белоярском (ХМАО) осуждён директор строительной компании «МПАС-Строй» за мошенничество с субсидией региональных властей более чем на 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что генеральный директор фирмы в 2016-м и 2017 годах подготовил фиктивные документы, необходимые для получения субсидии на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения. В результате чего он незаконно получил из бюджета ХМАО субсидии на более чем 16 млн рублей.

Гендиректор ООО «МПАС-СТРОЙ» признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 700 тыс. рублей.