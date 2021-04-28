Москва, , 17:36 — REGNUM Воздушное движение над Москвой будет временно ограничено в начале мае в связи с подготовкой и проведением парада Победы. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Росавиации.

По информации ведомства, режим ограниченного использования воздушного пространства будет вводиться для проведения тренировок воздушной части парада 4 и 7 мая (резервные дни — 5 и 6 мая), а также для проведения непосредственно парада 9 мая.

Для обеспечения безопасности полётов оперативные органы Единой системы организации воздушного движения введут следующие ограничения на работу аэропортов: «Шереметьево» — с 10:40 до 11:05, «Домодедово» — с 10:55 до 11:20, «Внуково» — с 10:50 до 11:15, Раменское — с 10:55 до 11:20, Калуга (Грабцево) — с 09:40 до 10:40, Остафьево — с 10:55 до 11:20.

В Росавиации отметили, что как и во время проведения апрельских тренировок на подмосковном полигоне в Алабино, все ограничения минимизированы по времени. Существенных задержек прилётов и вылетов воздушных судов в ведомстве не прогнозируют.

Уточняется также, что резервные дни могут быть задействованы для репетиций в случае неблагоприятных метеоусловий в основные дни.