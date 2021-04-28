Москва, , 17:33 — REGNUM С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 15 домов по программе реновации, сообщает 28 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Общая площадь возведённых зданий составила примерно 170 тысяч кв. метров. Предполагается, что квартиры в них примут 6,3 тыс. человек.

Всего в столице со старта программы реновации возвели 112 новостроек с общей площадью 1,3 млн кв. метров. В стадии проектирования находятся ещё 274 объекта общей площадью 4,7 млн кв. метров.