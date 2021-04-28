Москва, , 17:33 — REGNUM Опубликованы результаты конкурса визиток, проведённого по направлению EdTech в рамках всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». Участие в нём приняли порядка 80 команд.

«Цифровой прорыв 2021»

В рамках конкурса командам нужно было снять видео-визитку с рассказом о себе и опубликовать её в группе «Цифрового прорыва» ВКонтакте. Победа присуждалась роликам, набравшим наибольшее количество лайков.

В ТОП-5 видео-визиток конкурса по количеству отметок «мне нравится» попала команда ЮРГПУ (НПИ) им. Платова под названием Atlantis Team — единственный коллектив из Ростовской области. Помимо них, победу также одержали команды: Телевизор, Back to the Future, EdTech: Образовательный перфоманс и Пакет.

Напомним, что конкурс «Цифровой прорыв» реализуется при поддержке президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». В 2021 году он стартовал 16 апреля.