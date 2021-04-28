Брюссель, , 17:29 — REGNUM Россия нужна Евросоюзу для решения ряда вопросов, заявил 28 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европерламенте.

Боррель «Нам нужно поддерживать каналы связи с Россией, и я лично готов этим заниматься».

Он пояснил, что Россия рассматривается Евросоюзом как партнёр по ядерной сделке с Ираном, по вопросам борьбы с изменением климата и по целому ряду «важных международных тем».

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