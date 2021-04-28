Москва, , 17:27 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил военное сопровождение российским спортсменам, выезжающим за рубеж на соревнования.

«В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки к русскому флагу», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

П его мнению, поляки переходят все разумные границы, все красные черты.

«И всё это, конечно, попадёт в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придется отвечать», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Польше прямо во время матча по шашкам между российской спортсменкой и польской со стола убрали флаг России и наклейку с именем.

Президент польской Федерации шашек Дамиан Решка принес извинения за инцидент во время матча между российской спортсменкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.